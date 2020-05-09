Maskeli kumara baskın

Ekipler işyerine baskın düzenledi. İçeri giren polis, 19 kişinin iskambil kağıdı ile kumar oynadıklarını belirledi. Masa üzerinde pullar da bulunurken, bazı kişilerin maske takarak kumar oynadıkları görüldü. Mehmet K. (22) adlı kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ve toplam 64 mermi çıktı.

Ekipler, işyeri sahiplerinin de arasında bulunduğu 19 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi uyarınca toplam 23 bin 275 TL ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten de 23 bin 360 TL olmak üzere toplam 46 bin 635 TL idari para cezası işlemi uyguladı. Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı. Ruhsatsız olan işyeri de zabıta tarafından mühürlenerek kapatıldı.