Maskeli kamuflaj

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD sunucuları üzerinde kurulu, 4 ayrı internet sitesinden yasadışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. 8 ay teknik ve fiziki olarak takip edilen şebeke üyelerinin hesap hareketliliğinin 70 milyon TL olduğu saptandı. Operasyon için harekete geçen ekipler, 15 Ekim Cuma sabahı Adana merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında şebeke lideri Barış İnan’ın yardımcısı Deniz Seçkin’in de bulunduğu 6’sı kadın, 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyale de el koydu. Adreslerinde bulunmayan 7 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

10’AR BİN TL MAAŞ BAĞLAMIŞLAR

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Şebeke lideri Barış İnan’ın İzmir, Adana, İstanbul ve Kocaeli’de 9 kişilik bir yönetim grubu kurduğu ve her birine de aylık 10 bin TL verdiği belirtildi. Operasyondan hemen önce Gürcistan’a kaçan İnan’ı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Deniz Seçkin’in de bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 23’ü adli kontrol şartı, 16’sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.