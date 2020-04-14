Maskeli kahramanlar iş başında!

Bu konuda toplumsal bir farkındalık oluşturmak istediklerine dikkat çeken Dr. Karagözoğlu, Sabancı Topluluğu’nun katkılarıyla hazırlanan animasyon filmiyle; “Maske kullanmak yetmez, maskeyi doğru kullanın. Hem kendinizi hem çevrenizi güvence altına alın” mesajı verdi. Maske takmadan önce ellerin mutlaka en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiğine dikkat çeken Dr. Karagözoğlu, aynı işlemin maskeyi çıkarma aşamasında da tekrar edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kullanılan maskeyi çıkardıktan sonra yüzümüzden uzaklaştırılarak çöpe atılmasının da son derece önemli olduğunu belirten Nafiz Karagözoğlu, “Kullanılmış maskelerin yere atılması, toplum ve aile sağlığını hiçe sayarak ortalarda bırakılması kabul edilemez. Kullanılan her maske mutlaka ve mutlaka izole bir şekilde çöp kutularına atılmalı. Aksi durum, virüsün yayılmasına ve başkalarını da tehlikeye atmamıza yol açar” uyarısında bulundu.

7’den 70’e herkes açısından maske kullanımının son derece önemli olduğuna işaret eden Dr. Nafiz Karagözoğlu, “Unutma; sen maskeli bir kahramansın” sloganıyla toplumsal farkındalığı katkıda bulunmak istediklerini sözlerine ekledi.