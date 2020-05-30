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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Maskeli hırsızlar kameraya yakalandı

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Maskeli hırsızlar kameraya yakalandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir evden 5 bin TL ile ziynet eşyalarını çalan maskeli hırsızlar, kameraya yansıdı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ay Yıldız Sokak üzerindeki bir apartmanın 2'inci katında yaşayan Hilal B.'nin evine hırsız girdi. Evde kimse yokken gündüz 12.00 sıralarında evin kapısını zorlayarak içeri giren ikisi kadın 3 kişi, 3 dakikada 5 bin TL ile ziynet eşyalarını çalıp, kayıplara karıştı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 kişi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri, kameraya yakalanan 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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