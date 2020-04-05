Maskeli hayat

Tüm dünyanın tartıştığı ‘herkes maske takmalı mı’ tartışmasına nokta kondu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gece ulusa sesleniş konuşmasında ‘her vatandaşın maske takması’nı istemesi üzerine sokağa çıkanların çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Büyükşehir belediyeleri, meydanlarda ve toplu taşıma duraklarında halka maske dağıttı. İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullananlar maskesiz bildirilmedi. Maskesiz gelen yolculara, bir defaya mahsus olmak üzere yaklaşık 100 bin maske görevliler tarafından dağıtıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya paylaşımında İstanbullulara seslenerek, “Maske dağıtımına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız. Sağlığınız için lütfen toplu taşıma araçlarında ve toplu alanlarda maske takınız” dedi.

POLİSTEN MASKE TAKİBİ

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının sürücüleri de vatandaşlardan maske takmalarını istedi. Maske takmayan yolculara ise belediyenin sağladığı maskeler ücretsiz olarak dağıtıldı. Aynı uygulama raylı taşımalarda da yapıldı. Ankara polisi de toplu taşıma araçlarındaki yolcuların maske zorunluluğuna uyup uymadıklarını takibe aldı. Başkentin çeşitli noktalarında uygulama başlatan güvenli güçleri, toplu taşıma araçlarını durudurarak maske kontrolü yapıyor. Maske takmaları ve yolculuk sırasında sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.