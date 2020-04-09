MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaskeli gerginlik
GeriGündem Maskeli gerginlik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Maskeli gerginlik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maskeli gerginlik
Abone Olgoogle-news

TBMM Genel Kurulu’nda dün İnfaz Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif görüşülürken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile HDP’li milletvekilleri arasında terör örgütü PKK nedeniyle gerginlik yaşandı.

Enginyurt, yerinden yaptığı konuşmanın ardından kendisine tepki gösteren HDP’li vekillerin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri kavganın büyümesini önlerken koronavirüs nedeniyle tüm milletvekillerinin maske taktığı Genel Kurul’da sosyal mesafe kuralları da gerginlik sırasında hiçe sayıldı. Enginyurt tartışmaya maskeyle başladı, maskesiz devam etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle