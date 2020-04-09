Maskeli gerginlik

Enginyurt, yerinden yaptığı konuşmanın ardından kendisine tepki gösteren HDP’li vekillerin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri kavganın büyümesini önlerken koronavirüs nedeniyle tüm milletvekillerinin maske taktığı Genel Kurul’da sosyal mesafe kuralları da gerginlik sırasında hiçe sayıldı. Enginyurt tartışmaya maskeyle başladı, maskesiz devam etti.