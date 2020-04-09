Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:00,
Maskeli gerginlik
TBMM Genel Kurulu’nda dün İnfaz Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif görüşülürken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile HDP’li milletvekilleri arasında terör örgütü PKK nedeniyle gerginlik yaşandı.
Enginyurt, yerinden yaptığı konuşmanın ardından kendisine tepki gösteren HDP’li vekillerin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri kavganın büyümesini önlerken koronavirüs nedeniyle tüm milletvekillerinin maske taktığı Genel Kurul’da sosyal mesafe kuralları da gerginlik sırasında hiçe sayıldı. Enginyurt tartışmaya maskeyle başladı, maskesiz devam etti.
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