MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaskeli gaspçılar tutuklandı
GeriGündem Maskeli gaspçılar tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet YILMAZ/KULU,(Konya)(DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Maskeli gaspçılar tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maskeli gaspçılar tutuklandı
Abone Olgoogle-news

KONYA'nın Kulu ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki marketin kasası ve çalışanlarından bıçak tehdidiyle bin lirayı alıp, kaçan maskeli gaspçılar Cemil B. (23), Ramazan O. (20) ve Enes K. (23), polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 28 Nisan'da Ankara- Konya karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Cemil B., Ramazan O. ve Enes K. olduğu ortaya çıkan gaspçılar, ellerinde bıçakla akaryakıt istasyonundaki markete girdi. Kasa ile pompacı olarak çalışan görevlilerin üzerindeki toplam bin lirayı alan 3 kişi, kaçtı. Maskeli gaspçılar dün akşam polis tarafından yakalandı. Parayı harcadıkları belirlenen 3 şüpheli, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle