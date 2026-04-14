Maskeli gaspçı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ümraniye#Şüpheli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 07:00

İstanbul Ümraniye’de 5 Nisan’da, yol kenarında park halindeki otomobilde oturan H.Y. (27) ve kız arkadaşının (28) yanına gelen maskeli bir kişi, camı tıklatarak tabancasını gösterdi.

Şüpheli, çifti araçtan indirip tehdit ederek otomobili gasp edip kaçtı. Olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulunan H.Y. emniyetteki ifadesinde, “Yüzünde cerrahi maskeli olan bir kişi camı tıklattı. Daha sonra elindeki silahı göstererek kapıyı açmamı istedi. Ne olduğunu anlamak için otomobilden indiğimizde bizi ölümle tehdit edip otomobili alıp kaçtı” dedi.

SAHTE PLAKA TAKILI BULUNDU

Polis, gasp edilen otomobili sokak arasında park halinde buldu. Sahte plaka takıldığı tespit edilen otomobilin çevresinde bekleyen ekipler, fiziki takibin ardından bir süre sonra otomobile binen şüpheliyi yakaladı. Otomobilin çevresini saran ekipler H.Y.’yi gözaltına alırken araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve cerrahi maske ele geçirildi. 7 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli İsmail Ç., tutuklandı.

 

