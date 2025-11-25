×
Maskeli 4 kişi tarafından ailesinin yanında öldürüldü! Acılı baba: 22 gündür katilleri bulunamadı

Kasım 25, 2025 13:38

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 26 yaşındaki Birdal Kaymaz, evlerinin alt katında işlettikleri bakkalın önünde ailesiyle otururken yüzü maskeli şüpheliler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Baba Cemal Kaymaz (65), “Maskeli 4 kişi yan sokaktan çıkıp oğlumu katletti” dedi.

Olay, 4 Kasım akşamı, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 140’ıncı Sokak’ta meydana geldi. Araba alım satımıyla uğraşan Birdal Kaymaz’a, annesi, babası ve kardeşiyle evlerinin alt katında işlettikleri bakkalın önünde otururken, yan sokaktan çıkan maskeli 4 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kaymaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunlar çevredeki bir kadın kuaförüne de isabet etti. Birdal Kaymaz’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Çınar ilçesi kırsal Toraman Mahallesi’nde toprağa verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürerken, Kaymaz’dan geriye, akrabasının düğününde çektiği halay görüntüleri kaldı.

"22 GÜNDÜR KATİL BULUNAMADI"

Birdal Kaymaz’ın babası Cemal Kaymaz, 22 gündür şüphelilerin yakalanmadığını belirterek, “Oğlum 4 Kasım’da akşam saatlerinde evin önünde kardeşi, annesi ve benim yanımda katledildi. Bir an önce bu katillerin bulunmasını istiyoruz. Maskeli 4 kişi yan sokaktan çıkıp oğlumu katletti. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Faili meçhul bir cinayete kurban gitmesini istemiyoruz. Başka canlar yanmasın. Katillerin bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. 22 gündür herhangi bir katil bulunamadı. Çocuğumun herhangi bir husumeti yoktu. Ben o sırada bakkal dükkanımdaydım ve korkudan dışarı çıkamadım. Onlar kaçtıktan sonra oğlumu yan çevirdim ve oğlumun öldüğünü gördüm” diye konuştu.

