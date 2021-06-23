Maskeler ne zaman çıkıyor? Bakan Fahrettin Koca net formülü verdi

Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maskelerden en erken ne zaman kurtulabileceğimizi açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca net formülü verdi:



"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.



Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor.

Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."

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