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Maskeler kalkıyor mu? Son durum bilgileri

#Maske#Maske Zorunluluğu

Maskeler kalkıyor mu sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. İstanbul'da eczacılar, maske satışlarının pandeminin ilk günlerine kıyasla yarı yarıya düştüğüne dikkat çekerken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'maskeyi kimse çıkarmasın' uyarısında bulundu. İstanbul sokaklarında vatandaşlar ise, maske zorunluluğu konusunda ikiye ayrılmış durumda. İşte, maske takma uygulaması hakkında son gelişmeler...

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Birçok ülkede maske zorunluluğunun kalkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki haftayı işaret etti. "Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" diyen Koca'nın açıklamalarının ardından akıllara 'maske kalkacak mı' sorusu geldi. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

MASKE KULLANIMI AZALDI

Koronavirüsün ilk zamanlarına kıyasla maske satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyleyen eczacı Kübra Yılmaz, “ İlk zamanlar maskeye çok talep vardı, maske bulamıyorduk. Satacak stok yapamıyorduk ama şimdi neredeyse yarı yarıya düştü. İlk zamanlar 50 kutu satıyorsak şu an 15-20 kutu anca satıyoruz. Bunda aşının etkisi de var, aşıyla birlikte insanlar biraz daha rahatladı. Bu yüzden çoğu kişi de sokakta maskesiz geziyor, bu da maske satışlarını düşürdü" dedi.

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İnsanların koronavirüse alıştığını düşündüğünü belirten eczacı Polat Peker de, “Maske satışlarımız eskiye nazaran oldukça düşük. Bir ara çok hızlıydı ama şimdi o kadar değil. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. İnsanların koronavirüse alıştığını ve eskiye göre daha az korkutucu olduğunu düşünüyorum. İnsanların yoğun olabileceği kapalı alanlarda maske kullanımının devam etmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

2 yıldır hayatımızın bir parçası haline gelen maske, masaya yatırılıyor. Bakan Koca gelecek haftaki Bilim Kurulu toplantısında maskenin ne zaman çıkacağını ve PCR testlerini ele alacaklarını açıkladı ve “Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etsin” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Koronavirüsün geçen hafta sonu itibarıyla pik yaptığını ve artık vaka sayılarında düşüş başladığını belirten Bakan Koca, “Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşeceğini düşünüyoruz” dedi

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#Maske#Maske Zorunluluğu

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