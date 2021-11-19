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‘Maskeler atıldı, hastalık arttı’

#Maske#Mustafa Doğan#Koronavirüs
‘Maskeler atıldı, hastalık arttı’

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, maske kullanımındaki düşüşe dikkat çekti.

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Havaların soğumasıyla üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşandığını söyleyen Doğan, şu uyarılarda bulundu: “Doğal olarak her yıl sonbahar aylarında, mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında bir artış yaşanır. Ama geçen yıl üst solunum yolu enfeksiyonlarının sayısında bir artış yaşamadık. Çünkü pandemiden korunmak için maske, mesafe, hijyen kurallarına uyduk. Ama bu yıl artış gözlüyoruz. Bu da bize şunu düşündürüyor: Biz kontrollü sosyal hayata geçtik, pandemi tamamen ortadan kalkmadı fakat biz pandemi yokmuş gibi yaşıyoruz. Maskelerin çıkarılması, diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarının sıklığında artışa yol açtı. Lütfen maske ve mesafeyi bırakmayalım, aşılarımızı yaptıralım.”

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#Maske#Mustafa Doğan#Koronavirüs

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