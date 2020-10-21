Maskeden yüzü iz olan sağlık çalışanı, trafoya resmedildi

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), sağlık çalışanlarının koronavirüs sürecindeki mücadelesine dikkat çekti. Daha önce maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat çeken UEDAŞ bu kez de Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki trafoyu sağlık çalışanlarının yorgunluğunu belirten bir çalışma temasıyla boyadı. Çalışmada uzun süreli maske kullanımından dolayı yüzünde izler oluşan bir sağlık çalışanı resmedildi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DUYDUĞUMUZ MİNNETİ TRAFOYA YANSITTIK’

Başladığı günden bu yana 52 trafoyu hayata kazandıran proje hakkında konuşan UEDAŞ Dağıtım ve Bağlantı Hizmetleri Direktörü Tayfun Tutar, “2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve sektörde öncü olan 'Trafolar Konuşuyor' projemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu proje ile trafonun sadece içinde değil dışında da hayatı aydınlatıyoruz. Emniyet kemerinden kan bağışına, kadına şiddete kadar birçok konuyu trafolara taşımıştık. Geçtiğimiz aylarda maske ve sosyal mesafeye dikkat çektiğimiz projemizde son olarak koronavirüs mücadelesinin asıl kahramanları olan sağlık çalışanlarına duyduğumuz saygı ve minneti trafolarımıza yansıttık” dedi.