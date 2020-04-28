Maskedeki son gelişme sonrası akıllara takılan soru cevap buldu

TEB Başkanı Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz maske temini konusunun uzun süredir gündemdeki ağırlığını koruduğunu belirtti.

Vatandaşların SMS kodu ile eczanelere başvurarak ve kimlik numaralarını ibraz ederek ücretsiz maskelerini alabildiklerini ifade eden Çolak, e-devlet ve PTT üzerinden de maske dağıtımı uygulamasının devam ettiğini bildirdi.

Türkiye genelinde sosyal sigortası olan, kamuda ve özel sektörde görev yapan kişilerin çalıştıkları yerlere valilikler aracılığı ile ücretsiz maskelerinin ulaştırıldığını dile getiren Çolak, "Bu uygulama kapsamında sosyal sigortası bulunan vatandaşlarımızın; sosyal sigortalı olup bir yerde çalışmayan aile bireyleri (eşi, çocukları gibi) eczanelerden ücretsiz maske temin edebilecek. Devlet kanalları tarafından söz konusu bu dağıtımın denetlenmesi elzemdir." ifadelerini kullandı.

TEB Başkanı Çolak, herkesin maskeye kolay ulaşımını sağlamak adına ücretsiz maske dağıtımını desteklediklerini, uygulamaya ek olarak devletin belirleyeceği sabit bir ücret karşılığında eczanelerden maske satışının yapılmasını da önerdiklerini kaydetti.