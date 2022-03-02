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Maskede karar günü... Vaka sayısı düştü, Bakan Koca saat verdi

#Fahrettin Koca#Maske#Bilim Kurulu
Maskede karar günü... Vaka sayısı düştü, Bakan Koca saat verdi

Koronavirüs salgınında mart ayında yeni bir döneme girilmesi beklenirken Sağlık Bakanı Koca, bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından saat 18.00’da açıklama yapacak. Koca, “Bu açıklamanın bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum” dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs Bilim Kurulu yarın (bugün), salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.”

MART AYI DEĞİŞİM AYI

Pandemide mart ayında yeni bir döneme girileceği ve açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılacağı bildirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da maske zorunluluğu ile ilgili durumun Bilim Kurulu toplantısında değerlendirileceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi planlanan toplantı, bir hafta ertelenmişti.

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#Fahrettin Koca#Maske#Bilim Kurulu

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