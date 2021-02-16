Maskede alerjik reaksiyona dikkat!

Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, DHA'ya yaptığı açıklamada, maske kullanımının nemlenme ve havasız kalma dolayısıyla akne oluşumuna sebep olabildiğini belirtti. Kartal, "Bunun yanı sıra, daha önceden bir cilt hastalığı varsa, örneğin halk arasında 'gül hastalığı' denilen bir hatalığı varsa, bununla ilgili alevlenme yapabiliyor. Maske kullanımında tahriş olabiliyor. Burada bir kızarım, kaşınma oluyor. Bu da enfeksiyonlara dönüşebiliyor. Cerrahi maskeler 'elyaf' denilen maddeden oluşuyor. Bir araya getirme ya da örme yöntemi ile maskeler bu şekli alıyor. Bu elyaflar bir araya getirilirken de bazı kimyasal maddeler kullanılabiliyor. Bunlara bağlı da bir temas alerjisi görebiliyoruz. Maskeleri alırken bakanlık onayından geçmiş olan maskeleri kullanmak lazım. Bakanlık onaylı maskelerde kullanılan kimyasalın belli bir oranı geçmemesine dikkat ediliyor. Böyle olursa, bu yan etkiler daha az görünüyor. O yüzden vatandaşlarımız bu bakanlık onaylı maskeleri tercih etsinler" dedi.



'DOĞRU OLAN İÇ YÜZE TIBBİ MASKE TAKMAKTIR'



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın ise, çift maske kullanımında iç yüze tıbbi maske, dış yüze ise pamuklu maske takılması gerektiğini söyledi. Akın, "Muhakkak burun kapalı olacak, çenenin altı kapalı olacak. Bir defa tek maskeyi doğru kullanmamız lazım. Şu anda en önemli şey, tek maske kullanılsa dahi onun doğru kullanılması. Bez maske kullananlar görüyorum. Mutlaka bu maskelerin su ve sabun ile yıkanması lazım. Üzerlerinde virüs olabilir. O virüsleri su ve sabun ile yıkandığı zaman bozarsınız. Maskenin kimyasal yapısı, dokusundan kaynaklı özellikler olabilir. Bunlardan çift maskeyi daha farklı tercih ederler. Önce pamuklu maskeyi takarlar, onun üzerine tıbbi maske takarlar. Doğrusu önce tıbbi maske, dış yüze bez maske takmaktır. İnsanların ciltleri farklı olduğu için eğer alerji yapıyorsa, belki o zaman önce pamuklu maskeyi, onun üzerine tıbbi maskeyi takabilir. Pamuk maske kullanan kişiler tıbbi maske ile kullanıyorlarsa eğer, muhakkak pamuklu ya da dokuma olan maskeyi dış yüze, iç yüze de tıbbi maskeleri takmaları gerekiyor" diye konuştu.



'KREM İLE DESTEKLEMEK LAZIM'



Prof. Dr. Akın, kullanılan maske sebebiyle ciltte alerjik reaksiyonların görülebileceğini belirterek, "Tıbbi maske kullanılması önemlidir. Tıbbi maske dediğimiz, şu anda dışarıda satılan ve fiyatı 35 kuruş ile 1 lira arasında değişen maskelerdir. Maske sebebiyle cilt reaksiyon veriyorsa eğer, o bölgeyi zaman zaman antialerjik kremler ile desteklemek lazım. Buna rağmen reaksiyon vermeye devam ediyorsa, maske türünü değiştirmek lazım" ifadesini kullandı.