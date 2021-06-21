Maske yasağı kalktı mı? Kabine Toplantısı öncesi gündemde!

Maske yasağı, Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi beklenen konular arasında yer alacak. Kabine Toplantısı ile birlikte açık alanda maske zorunluluğu mesafe kuralına uyulması halinde kalkabilecek. Kabine Toplantısında bu konu gündemde yer alacak. Peki, Maske yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak.

Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM’lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara