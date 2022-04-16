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Maske yasağı kalkacak mı? Kapalı alanda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Gözler Bilim Kurulu'nda!

#Maske#Bilim Kurulu#Fahrettin Koca
Maske yasağı kalkacak mı Kapalı alanda maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak Gözler Bilim Kurulunda

Maske zorunluluğu kalkacak mı sorusu son günlerde gündemde yer almaya başladı. Vaka sayılarının düşmesiyle dünyanın birçok ülkesinde kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılırken, gözler 2 yıldır hayatımızda olan maskeler için alınacak kararlara çevrildi. Açık alanlarla maske uygulamasına son veren Bilim Kurulu önümüzdeki hafta kritik kararları ele almak üzere toplanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, okullardaki maske kullanımı dahil Bilim Kurulu'nda maske ile ilgili önemli kararlar alınacağını belirtti. Peki, Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

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Maske yasağının kapalı alanlarda da kaldırılıp kaldırılmayacağı vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor. Koronavirüs kısıtlamalarında en son HES kodu ve açık alanda maske kullanımı zorunluluğunu kaldıran Bilim Kurulu önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek. Tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği toplantı öncesi değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Koca "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak." dedi. Nihai kararın Bilim Kurulu'nda belli olması bekleniyor.

MASKELER KALKACAK MI?

Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.  'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

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KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

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#Maske#Bilim Kurulu#Fahrettin Koca

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