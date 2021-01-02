Maske uyarısı yapan doktora saldırı

Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, iddiaya göre çocuk hastasını muayene ederken, beraberlerinde bulunan hasta yakını yaşlı kadını maskesini takması yönünde uyardı. Daha sonra ise kadın, çocuğu muayene masasına kirli ayakkabılarıyla çıkardı.

Doktor Mutlugülergeç, kadını bir kez daha uyarmak zorunda kaldı. Muayenenin ardından kadın çocuk ile odadan çıktı. Kısa süre sonra ise çocuğun amcası, muayene odasına girip doktora tepki gösterdi. Bağırarak hastane kapısına çıkan amca, arkasından gelen Mutlugüleçler'e yerden aldığı taşı attı.Taşın başına isabet ettiği doktor yaralandı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mutlugüleçler'in yarılan başına meslektaşı olan oğlu dikiş attı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan ve başına 8 dikiş atılan Mutlugüleçler, "Güzelce muayene ettim, tedavisini yaptım. Reçetesini yazdım ve ikazlarda bulundum. Güzel şekilde sohbet ederek ayrıldı. Derken hastanın yakını olduğunu iddia eden birisi, 'Sen benim büyük anneme neden bağırıyorsun' diyerek geldi. Ben sadece ikaz ettiğimi söyledim ancak tehdit etmeye başladı. Tehditlerden sonra küfürler başladı. Kapının önüne kadar çıktık ve bu arada 155'in aramasını çalışma arkadaşlarıma söyledim. Kapının önünden gitmesini söyledim. Yerden kaptığı bir taşla bana vurdu. Kafama bir darbe aldım. Benim oğlum da doktor ve dikişlerimi o yaptı. Ciddi bir yarık var. Yüzümdeki kanamanın resmi de var. Ben hastayı maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasından kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarmaya çalıştı. Ben de 'Onları çıkarın biz orada bebekleri muayene ediyoruz' dedim. 'Kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz' dedim. Bütün hepsi budur. Şikayetçiyim" dedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.