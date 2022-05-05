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Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı

#Istanbul#İett Otobüsü#Maske Kavgası
Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı

Arnavutköy Mecidiyeköy hattında sefer yapan bir İETT otobüsünde maske tartışması yaşandı.

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Arnavutköy Mecidiyeköy hattında sefer yapan bir İETT otobüsünde dün akşam saatlerinde maske tartışması çıktı. Otobüste iddialara göre, yolculuk yapan bir kişi, maske takmayanlara uyarıda bulundu. Maske takmadığı için uyardığı yolcularla arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek otobüsü birbirine kattı.

Yolculardan bazıları tartışmanın büyümesine tepki göstererek otobüste çocukların olduğunu söyledi. Yolcular arasında yaşanan maske tartışması diğer yolcuların araya girmesiyle bir süre sonra sonlandı. O anlar otobüsteki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Maske takmadığı öne sürülen yolculardan birinin çığlık attığı da görüldü. Öte yandan görüntülerde otobüsteki yolcuların bir kısmının maske takmaması da dikkat çekti.

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#Istanbul#İett Otobüsü#Maske Kavgası

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