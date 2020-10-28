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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Maske takmayanlar, sivil polislere yakalandı

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Maske takmayanlar, sivil polislere yakalandı
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SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sivil polisler, maske takmayanları durdururken, 7 kişiye ceza kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronovirüs tedbirleri kapsamında Adapazarı'ndaki Çark Caddesi’nde maske denetimi yaptı. Polis ekiplerini gördüklerinde maskelerini takanlar, bu kez sivil polislere yakalandı. Sivil polisler, caddede maske takmayan kişileri durdurarak, ekipleri çağırdı. Polis ekipleri, 7 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 392’şer lira ceza kesti.

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