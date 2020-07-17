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AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Maske takmayan herkes okumalı! Ceza kesilen gence büyük şok... 1 gün sonra öğrendi

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Aydın'da, maske takmadığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında para cezası uygulanan 23 yaşındaki gence, bir gün sonra Kovid-19 tanısı konuldu.

Alınan bilgiye göre, dün, Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı.

Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı.

O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.

Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada O.A. ile temasta bulunan polislerin Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

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