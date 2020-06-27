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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Maske takmayan gence ceza

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Maske takmayan gence ceza
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BURSA’da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Sinan Belli'ye (33) mahalle bekçileri ceza kesti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmadan dolaşan Sinan Belli, denetim yapan mahalle bekçilerince durduruldu. Bekçiler, maskesi olmayan Belli’ye, 900 liralık idari para cezası uyguladı. Belli, kendisine ceza yazan bekçilere, “Ben koronaya değil, Allah’a inanıyorum” dedi. Ceza işleminin ardından bekçilerin ‘maske tak’ uyarısını dikkate almayan Belli, "İsterseniz tekrar ceza yazabilirsiniz" diyerek, yoluna devam etti.

Kent genelinde maske denetimleri sürdürüldü.

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