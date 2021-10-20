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Maske takmasını söyleyen doktora saldırmıştı! 6 bin 180 lira adli para cezasına çarptırıldı

#Avcılar#Doktora Saldırı #MASKE
Maske takmasını söyleyen doktora saldırmıştı 6 bin 180 lira adli para cezasına çarptırıldı

Avcılar'daki 7 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne maskesiz girdikten sonra kendisini uyaran doktor Yağmur Turan'ı (31) tehdit ederek, saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Kıymet Dedecik (37) "Basit yaralama" suçundan 6 bin 180 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız olması ve bir daha suç işleyemeyeceği kanaatine varan mahkeme, cezayı erteledi. 'Tehdit' suçundan sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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Gümüşpala Mahallesi'ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi'ne henüz aşı uygulamasına geçilemediği 2 Aralık 2020 tarihinde maskesiz gelen Kıymet Dedecik'i gören görevli Doktor Yağmur Turan, koronavirüs salgını nedeniyle içeri maskesiz giremeyeceğini belirterek uyardı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda uyarı üzerine sinirlenen Dedecik, Doktor Turan ile tartıştı. Doktor Yağmur Turan, bunun üzerine polisi arayarak, cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı.

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Maske takması için uyarılan Dedecik, sinirlenerek hakaretlerini sürdürürken, kendisini uyaran doktoru tırnaklarıyla kollarından yaralayarak sağlık merkezini terk etti. Dr. Turan'ın 'Beyaz kod' ihbarı üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi, soruşturma başlattı. Doktor Yağmur Turan'a sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildi. Polis görüntüleri inceleyerek sağlık görevlisine saldıran, aynı mahallede oturan şüpheli Kıymet Dedecik'i yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Dedecik, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

SANIĞA "BASİT YARALAMA" SUÇUNDAN 6 BİN 180 LİRA CEZA

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Kıymet Dedecik hakkında açılan davanın karar duruşması Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık Kıymet Dedecik'i "Basit yaralama" suçundan önce 309 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun 52-2'nci maddesi uyarınca 1 gün karşılığı takdiren 20 TL olmak üzere 6 bin 180 TL'ye çevirdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız olması ve bir daha suç işleyemeyeceği konusunda kanaate vararak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığı 5 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına hükmetti. 5 yıl içinde sanık yeni bir suç işlemediği takdirde, geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılması kararlaştırıldı. 

"TEHDİT" SUÇUNDAN CEZA VERİLMEDİ

Sanık hakkında "Tehdit" suçundan da dava açıldığını belirten mahkeme, yaralama ve tehdit eylemlerinin aynı zaman birliği içerisinde gerçekleştiğinin anlaşılması nedeniyle sadece yaralama suçundan ceza verilmesi gerekeceğini kararında belirtti. Mahkeme, "Tehdit" suçundan sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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