Maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu var mı?

Maske takmak zorunlu mu sorusu, son günlerin popüler araştırma konuları arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin sosyal izolasyona devam ettiği son günlerde, çeşitli nedenlerle dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar, maske takmak zorunlu mu sorusuna cevap arıyor. Peki, maske takmak zorunlu mu olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU OLACAK?

Maske takmak bazı koşullarda zorunlu olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır."