Maske takmak zorunlu mu? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Bir kent daha eklendi!

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde bazı illerde maske taka zorunluluğu getirildi. Bu illerde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." demişti. İşte, maske zorunlulu olan iller ve konunun detayları.

HANGİ İLLERDE MASKE ZORUNLULUĞU VAR?

Yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 13 ilde zorunlu hale getirildi. Bazı kentlerde ise insan yoğunluğunun oluştuğu cadde ve çarşılara maskesiz giriş yasaklandı.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Kırklareli Muğla, Rize, Sakarya ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.

MASKESİZ GİRİŞ NERELERDE YASAK?

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 13 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

MASKE ZORUNLULUĞUNA BİR İL DAHA EKLENDİ

Sakarya Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için bütün alanlarda maske takılması zorunluluğu getirdi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Valilik toplantı salonunda bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi. Berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi iş yerlerine ise müşteri kaydı tutma zorunluluğu getirildi. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, daha önce alınan kararlar doğrultusunda kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, sağlık kurumu, eczane, pazar yeri, toplu ulaşım, alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, taksiler gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceğinin uygun görüldüğü anımsatıldı. Gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğü aktarılarak, "Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dâhil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur" denildi.