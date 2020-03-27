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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Maske satışında silahlı kavga! Yaralılar var…

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Maske satışında silahlı kavga! Yaralılar var…
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Beylikdüzü’nde maske ticareti yapıldığı öğrenilen bir iş yerinde çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu. İş yeri içinde biri kadın toplam 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan maske satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada silahlar çekildi. Olay yerinde birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmaya başladı.

Beylikdüzü’nde maske satışında silahlı kavga: 4 yaralı
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Maske satışında silahlı kavga Yaralılar var…


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