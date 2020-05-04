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Maske satışı yapılacak mı? Ücretli maskeler nasıl satılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merak takip edilen konulardan biri olan ücretli maske satışı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, isteyen vatandaşların kontrollü şekilde maske satın almasını gerçekleştirileceği noktalar olacağını açıkladı. Peki Maske satışı nasıl yapılacak? Ücretli maskeler nasıl satılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske konusunda açıklaması şu şekilde;
'Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.' Diyerek maske satışının izni ile ilgili açıklamada bulundu.
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