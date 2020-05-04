Maske satışı yapılacak mı? Ücretli maskeler nasıl satılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske konusunda açıklaması şu şekilde;

'Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.' Diyerek maske satışının izni ile ilgili açıklamada bulundu.