Maske kullanmayan vatandaşlara ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokaklarda denetimlerde bulundu. Bağcılar Meydanı’nda gerçekleşen denetimlerde polis ekipleri, maskesi olmayan ve yanlış takan vatandaşlara uyarılarda bulunarak 900 TL ceza kesti. Maskesini takmayan vatandaşların polis ekiplerini görünce yollarını değiştirdikleri dikkat çekti. Aynı zamanda zabıta ekipleri ise işletmeleri denetleyerek uyarılarda bulundu.

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE MASKESİNİ TAKTI

Maskesi yanında olmayan vatandaşlar evlerinde maskelerinin olmadığı için sokağa maskesiz çıktıklarını belirtti. Maskesi olmadığı için ceza kesilen bir vatandaş, “Evde maske yoktu. Maske almaya çıktık. Evde bir tane maske vardı onu da annem aldı. Zaten her gün takıyorum” dedi. Polis ekiplerini görünce maskesini takmaya çalışan başka bir vatandaş ise “Aslında maske hep takıyorum. Asla maskesiz çıkmıyorum. Şu an şaşırdım bir anda oldu. Şimdi bir kerelik çıkardım" diye konuştu.