Maske kavgası kör etti

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DHA-İstanbul Avcılar’dan Şirinevler’e gitmek için 25 Haziran günü metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan (48), maskesiz olan Ömer Senem’i uyardı. Ömer Senem de “Ben maskeyi takmıyorum, bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın” karşılığını verdi. Diğer yolcuların da maske takması için uyardığı Senem, sinirlenerek, Turan’a yumruk attı. Kırılan gözlük camları gözüne batan Turan, kanlar içinde kaldı. Gelen polis ekipleri, Turan’ı hastaneye götürürken, Senem’i de gözaltına aldı. Turan gözünden 3 defa ameliyat edildi.

Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği’nde ifadesi alınan Ömer Senem, nefes almak için maskesini çıkardığını, bu sırada Şükrü Turan’ın “Maske tak” diyerek kendisini uyardığını söyledi. Nefes aldıktan sonra takacağını söylemesine rağmen Turan’ın “Biz de nefes alamıyoruz tak maskeni” diyerek eline vurduğunu iddia etti. Ömer Senem ifadesinde sinirlerine hâkim olamadığını, aralarında arbede çıktığını belirtti. Kendisine tekrar tokat atması üzerine sinirlenerek Turan’a yumruk attığını ifade etti. Senem’in Emniyet’teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İŞİNDEN DE OLDU

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Şükrü Turan ise “Metrobüse bindiğimde maskesinin dirseğinde olduğunu gördüm. Ona maskesini neden takmadığını sordum. O da ‘Sıcaktan bunaldım, takmıyorum’ şeklinde cevap verdi. ‘Biz de bunalıyoruz, biz takıyoruz ama ortada bir pandemi süreci var, bir salgın var’ dedim. O da ‘Taktıracak olan taktırsın, takmıyorum’ dedi. Sonra itiş kakış oldu. Ben kavga etme taraftarı değildim fakat itiş kakış esnasında arkadaş, gözümde gözlük varken beni yumruklamaya başladı. Metrobüsten indiğimiz sırada saldırdı ve sözlü tacizde bulundu. Gözlüğün camı da gözüme girmişti” dedi.

Bu ayın sonunda dördüncü kez ameliyat olacağını vurgulayan Turan, “Bir gözüm şu an görme yetisini kaybetti. Çalışmış olduğum bankadaki işimden de oldum. Şu an hiçbir işe el atamıyorum, hiçbir iş yapamıyorum. O insanın cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.

Şükrü Turan’ın avukatı Mustafa Alpağut da “Müvekkilin gözünü kaybetmiş olmasına rağmen şüphelinin hâlâ sokaklarda olması müvekkili büyük bir üzüntüye boğmuştur. Şüpheli netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemiştir, bu suçu canavarca bir hisle işlemiş olmasından kaynaklı 8 yıldan daha aşağı bir ceza almayacağı Türk Ceza Kanunu’nda sabittir” dedi.