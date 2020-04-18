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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Maske kaçakçılarına gümrükte operasyon

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Maske kaçakçılarına gümrükte operasyon
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrüğü’nde operasyon düzenledi. Ekipler yurtdışına çıkarılmak istenilen bir konteynerde 211 bin maske, eldiven ve tulum ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, bir şirketin ürettiği maske, eldiven ve tulumların farklı bir ürün olarak gösterilerek yurtdışına kaçırılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda maske, eldiven ve tulumların yurtdışına çıkarılmak üzere bir konteynere koyulduğu ve Avcılar’daki Ambarlı Gümrüğü Kumport Limanı’na götürüldüğü öğrenildi. Dün akşam operasyonun düğmesine basıldı.

Maske kaçakçılarına gümrükte operasyon

YURTDIŞINA GİDECEKTİ

Operasyonda 211 bin 250 maske, 3 bin 975 mavi önlük, 5 bin 800 beyaz tulum ele geçirildi. Maske ve önlüklerin hangi ülkeye götürülmek istendiği ise açıklanmadı. Polis, sevkıyatı gerçekleştiren kişiler ve bağlantıları ile ilgili araştırmanın devam ettiğini bildirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 1’i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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