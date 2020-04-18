Maske kaçakçılarına gümrükte operasyon

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, bir şirketin ürettiği maske, eldiven ve tulumların farklı bir ürün olarak gösterilerek yurtdışına kaçırılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda maske, eldiven ve tulumların yurtdışına çıkarılmak üzere bir konteynere koyulduğu ve Avcılar’daki Ambarlı Gümrüğü Kumport Limanı’na götürüldüğü öğrenildi. Dün akşam operasyonun düğmesine basıldı.

YURTDIŞINA GİDECEKTİ

Operasyonda 211 bin 250 maske, 3 bin 975 mavi önlük, 5 bin 800 beyaz tulum ele geçirildi. Maske ve önlüklerin hangi ülkeye götürülmek istendiği ise açıklanmadı. Polis, sevkıyatı gerçekleştiren kişiler ve bağlantıları ile ilgili araştırmanın devam ettiğini bildirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 1’i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.