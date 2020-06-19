Son dakika: Polis kimseyi affetmedi! 'Daraldım bunaldım' demeyin cezası 3.150 TL

1 Haziran’da başlanan normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarında yaşanan kısmi artış, yeni önlemler getirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda daha önce maske takma zorunluluğu getirilen 44 kente Ankara, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ da eklendi. Yasakla birlikte dün bu şehirlerde güvenlik güçleri maske denetimine başladı.

Ankaralıların karara çoğunlukla uyduğu görülürken bazı vatandaşların maske takmaması, bazılarının da maskeyi doğru kullanmaması dikkat çekti. Kızılay’da devriye gezen polis ve bekçiler, maske takmayan ya da yanlış kullanan vatandaşları uyardı. Vatandaşlar maske zorunluluğu kararını olumlu karşılarken, denetim yapan polisler ise “Maske emniyet kemeri gibi oldu, bizi gören hemen takıyor” yorumunu yaptı.

YOLLARINI DEĞİŞTİRDİLER

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kararı, “Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul’da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu” mesajıyla duyururken, mesajında maske takılı emojiler kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 39 ilçede maske denetimlerine başladı. Denetimler sırasında, Taksim Meydanı’na maskesiz gelen bazı kişiler, karşılarında polisi görünce ceplerindeki ya da çantalarındaki maskeleri çıkarıp taktılar. İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapan bir vatandaş “Hava çok sıcak olduğu için maske takamıyorum. Terliyorum. O da bir hastalık yapıyor. Maske ile dolaşmak çok zor” diye yakındı. İdari para cezasının hatırlatıldığı vatandaş, “Yasak ne zaman geldi? Benim haberim yok. Çok bir cezası yoksa takmayı düşünmüyorum. Maske beni çok yoruyor” dedi. Bursa’da da yasağın ilk gününde hâlâ maske takmayanlar olduğu gözlendi. Maskesiz bazı vatandaşlar, polisi uzaktan görünce yollarını değiştirdi. Tekirdağ’da da maske takmayanlara 900 TL ceza kesilmesi kararı alındı.

‘DARALDIM, BUNALDIM’ DEMEYİN CEZASI 3.150 TL

Maskeyi takmayıp kolda, çenede, cepte, çantada, şapkada taşımanın, evde bırakmanın cezası 3 bin 150 TL. “Daraldım, bunaldım, nefes alamadık, çok sıcak, haberim yoktu” gibi bahaneler hafifletici neden sayılmıyor. Takmamak için polise direnen sadece para cezasıyla kurtulamıyor. Yargıya da hesap vermesi gerekiyor. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır” denildi.

‘KUZU KUZU TAKACAĞIZ’

İSTANBUL Küçükçekmece’de mısır satan Mehmet Beşir Sain, evinde beslediği ve yanından hiç ayırmadığı kuzusu ‘Boncuk’a maske takarak, hem onu hastalıklardan korumaya çalışıyor hem de farkındalık yaratıyor. Boncuk’u görenler, “Bak kuzu bile maske takıyor, insanlar takmıyor. Maskeyi kuzu kuzu takacağız” diyor.