MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı
GeriGündem Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı
Abone Olgoogle-news

ÇORUM’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak hızla kaçtı. Mobese kameralarından tespit edilen A.Y. adlı kişiye 352 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 7 Ekim’de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Dron destekli denetim sırasında Hürriyet Meydanı’nda maske takmayan bir kişi karşısında polisi görünce koşarak hızla kaçtı. Polis ekiplerince Mobese kameralarından tespit edilen kişinin A.Y. olduğu belirlendi. Polis ekipleri kişiye 352 TL para cezası kesti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle