Maske denetiminde uyarılan sürücü: Aynı aileden olduğumuz için takmadık

Kent genelindeki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda halkı sık sık bilgilendiriyor. Merkeze bağlı Karaman beldesinde denetim yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolcuları maske takmaları konusunda uyardı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyulması konusunda vatandaşları uyaran jandarma ekipleri, maske takmayan sürücüleri ise uyardı.

MASKE TAKMAYAN SÜRÜCÜ BÖYLE UYARILDI

Ailesiyle aracında maskesiz seyahat ettiği için durdurulan otomobilin sürücüsü Naci Ertürk'ü uyaran jandarma, "Böyle takmayarak vatandaşlarımızın bizim herkesin hayatını tehlikeye sokuyoruz değil mi? Mesafemiz araçta dar. Lütfen daha duyarlı ve dikkatli olalım. Böyle sıkıntılar yaşamayalım." dedi. Ertürk ise, "Aynı aileden olduğumuz için takmadık. Başka bir şey diyemiyorum, haklısınız. Bundan sonra daha dikkatli olacağız." diye cevap verdi. Vatandaşlar jandarma ekiplerine, duyarlı bilgilendirmeleri için teşekkür etti.