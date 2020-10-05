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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Maske denetiminde kimlik isteyen polise direndi, arandığı ortaya çıktı

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Maske denetiminde kimlik isteyen polise direndi, arandığı ortaya çıktı
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Kahramanmaraş'ta denetim sırasında maske takmadığı için kendisine ceza kesmek amacıyla kimliğini isteyen polise direnen Hakan Ö.'nün işlediği bir suç nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı’nda denetim yaparken maske takmayan Hakan Ö.'yü uyardı. Uyarıya rağmen Hakan Ö. maskesini takmayınca polisler kimliğini istedi. Hakan Ö., bu kez maskesini taktı ama kimliğini vermedi. Polisler Hakan Ö.'ye kimliğini ibraz etmesi gerektiğini, aksi halde zor kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi. Hakan Ö. ise "Kimlik vermeyeceğim" diye bağırdı.

Çevredeki esnafın da uyardığı Hakan Ö. polise "Maskem ağzımda, esnafım ben. Lütfen beni rahatsız etme. Sigara içtim, atınca maskemi taktım. Neden ceza keseceksin?" dedi.

Hakan Ö. daha sonra polise kimliğini vermek zorunda kaldı. Kimlik kontrolünde işlediği bir suçtan dolayı arandığı ortaya çıkan Hakan Ö. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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