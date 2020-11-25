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Haber Giriş: 25.11.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Maske cezası sorgulama ekranı! E-Devlet maske cezası nereden sorgulanır?

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Maske cezası sorgulama ekranı! E-Devlet maske cezası nereden sorgulanır?
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Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla cezai yaptırım düzeyinde tutulan maske takmama cezası internet üzerinden sorgulanabiliyor. Maske takmama dolayısıyla cezai yaptırımla karşılaşan vatandaşlar, maske cezası sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden de gerçekleştirebiliyor. Peki, maske cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, E-Devlet ve vergi dairesi maske cezası sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

Maske cezası sorgulama işlemi birkaç adımda kolayca gerçekleşebiliyor. E-Devlet girişi ya da internet vergi dairesi ile sorgulanabilen maske cezası için giriş yapmak gerekiyor. Peki, maske cezası sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MASKE CEZASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maske cezası sorgulama işlemi için E-Devlet şifresinin olması veya internet vergi dairesi kullanıcı kaydının bulunması yeterli olmaktadır. İnteraktif vergi dairesi dışında vergi dairelerine giderek de sorgulanabilen maske cezası, 900 TL'den başlamaktadır. Bahsi geçen kanun maddesi şu şekildedir;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

MASKE CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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