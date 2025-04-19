Maske beyaz suç kara

Haberin Devamı

Müstehcen partiler düzenleyen ve ‘Fergio Bey’ takma adını kullanan Ferhat Günay, İstanbul Büyükçekmece’deki lüks bir siteden kiraladıkları ‘Fergio House’ dedikleri villada, yüzleri maskeli parti ve bazı faaliyetlerde bulunuyordu. Buradaki partilerin merkezinde yer alan ‘Fergio Bey’, partiye katılan ‘köle’ dedikleri diğerlerinin faaliyetlerini yönlendiriyordu. Partilere giriş ücreti ise 3000 ile 300 bin lira arasında değişiyordu. Çekilen müstehcen video ve diğer fotoğraflar ‘Fergio House’ sosyal medya üzerinden paylaşılıyor, bazıları satılıyordu. İddianameye giren bu durum, şüphelilerin ‘haksız kazanç’ yöntemlerinden biriydi.

ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Aklama Suçu Bürosu’ tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Fergio House’ faaliyetleri hakkında hazırlanan ‘Mali Analiz Raporu’ da yer aldı. Rapora göre üç şüphelilerin yasal gelirleri ve mali durumlarıyla uyumlu olmayan para hareketleri olduğu ve yine yasal gelirleriyle uyumlu olmayacak şekilde menkul ve gayrimenkul mallar edindikleri tespit edildi. Üç şüphelinin, öncül suçun (müstehcen partiler) diğer failleriyle yoğun para trafiği içerisinde oldukları, hesaplarında çok sayıda para giriş - çıkış işlemi olduğu belirlendi. Para transferlerinin, şüphelilerin yasal geliri ile elde edilmediği raporda yer aldı. MASAK tarafından düzenlenen raporda da “suç gelirlerinin takibinin gizlemeye çalışıldığı” değerlendirmesi yer aldı.

Haberin Devamı

SAVCI 7 YIL HAPİS İSTEDİ

Savcılık bu raporlara dayanarak şüphelilerin daha önce tedbir konulan araba, ev, hesaplarındaki nakit, elektronik paralar, kiralık kasalarındaki varlıklar da dahil toplam değeri 100 milyon liraya yaklaşan bütün varlıklarının müsadere (el konulması) edilmesini istedi. Savcılık Ferhat Günay, kardeşi Serhat Günay ve sosyal medya hesaplarını yöneten Seçil Gözde Cayak’ın ‘kara para aklama’ suçlamasıyla 7 yıla kadar hapsini talep etti.

TAHLİYEDEN SONRA PARTİ

Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi geçen yıl gözaltına alınmış ve Ferhat Günay’ın da dahil olduğu bazı zanlılar tutuklanmıştı. ‘Müstehcen yayınlara aracılık etmek’ suçundan 3’er yıla kadar hapis istemiyle de haklarında dava açılmıştı. Suçlamaları reddeden Günay, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuş ve son yılbaşında da yüzlerce kişinin katıldığı bir ‘parti’ yaptığı basına yansımıştı.



