Mashable Türkiye'den yeni belgesel... Otoparktan Paris'e uzanan bir başarı hikayesi

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Astronomi ve Uzay Bilimleri öğrencisiyken 2013 yılında yaşadığı talihsiz bir kazayla omurilik felci geçiren milli okçuya doktorlar, “Yaşama şansın, yüzde 20.” dedi. 6 günlük yoğun bakım süreci ve başarılı bir ameliyatın ardından hayata tutunan Aydın, 2015 yılında Milli Okçu Naci Yenier ile tanışınca hayatı değişti.

TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK

Okçuluğu, "Tünelin ucundaki ışığı görmek" olarak nitelendiren başarılı sporcu, "Tek başıma hareket edemezken tekerlekli sandalyeyi bile süremezken, 'Bir gün olimpiyatlara katılacağım ve dünyanın en iyisi olacağım' demiştim.” sözleriyle hedefi ilk günden belirlediğini söyledi.

MİNDERLER HEDEF OLDU

Tüyleri diken diken eden bir başarı hikayesinin mimarı olan Aydın, “Kulübe gidip gelmek bile benim için çok masraflıydı. Evin otoparkında annemle televizyon kutusundan, koltuk minderinden hedef yaptık. Annem saatlerce benim oklarımı çekti. Hayal ettiğim tek şey o atışları bir gün finalde yapabilmekti.” dedi.

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PARİS’TE HEDEF ALTIN

Aydın, Paris 2024 kotası aldığı heyecan dolu yarışmayı, "Üç atışımı da tam merkeze göndererek film şeridinden gerçeğe dönüşen bir hikaye yazdık.” sözleriyle anlattı. Paris 2024’te yeni bir hikaye yazmaya hazırlandığını söyleyen Aydın, hedefini altın madalya olarak belirlediğini söyledi.

İLK HEYECANLARIN HİKAYESİ

Mashable Türkiye, olimpiyatlara ilk kez katılan Türk sporcularının hayallerini ve hikayelerini "Hayaller Paris" belgeseli ile izleyicilere anlatmaya devam edecek.