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Maseratili polis ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Maserati#Fatih Uzun
Maseratili polis ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Manisa İzmir - İstanbul Otoyolu’nda Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun’un bacağını kırmakla suçlanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül’ün intihar ederek hayatına son verdiği belirtildi.

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22 Nisan’da trafikte yaşanan kavga basında geniş yer almış, Masaratili Üçgül’ün malvarlığı sorgulanmıştı. Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Fatih Uzun’un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün ‘alenen hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yargılanması gerektiği belirtilmişti. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi. Mal varlığı incelemeye alınan polis açığa alınmıştı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi’ndeki ormanda park halindeki Volkswagen Amarok araçta direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu görenler ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği sanılan kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Üçgül’ün cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.                                                            

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#Manisa#Maserati#Fatih Uzun

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