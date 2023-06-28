‘Maserati’li polis memurunun bacağını kırdığı avukat Hürriyet’e konuştu: Bize dehşeti yaşattı

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, İstanbul Barosu avukatlarından Fatih Uzun, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 22 Nisan 2023 günü İzmir’den İstanbul’a otomobiliyle seyahat ediyordu. Soma yakınlarına geldiğinde, önünde yan yana giden, sürücülerinin tartıştığı iki otomobil gördü. Uzun otomobilleri geçerek uzaklaşmak istedi ancak Maserati marka otomobil peşine takıldı. Maserati marka otomobili kullanan sürücü, Uzun’u sıkıştırdı, durmasını istedi. Uzun otomobilini durdurunca da yanına gelerek darp etti. Bacağında iki kırık oluşan Uzun, Maserati’yi kullanan kişinin, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli narkotik polisi Hüseyin Tayfun Üçgül olduğunu öğrendi. Polis memuru da darp edildiği ve Fatih Uzun’un alkollü olduğu iddiasıyla kendisinden şikâyetçi oldu. Üçgül’e 6 yıl 10 ay hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 3 Temmuz’da görülecek.

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‘KİMİN KİM OLDUĞUNU BİLEMEZSİN’

Yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Fatih Uzun şunları söyledi: “Ramazan Bayramı’ydı, ailecek İstanbul’a dönüyorduk. Yanımda eşim ve iki küçük çocuğum vardı. Ben onlardan uzaklaşmak için önce Maserati’yi geçtim. Beni nasıl geçersin diye sinirlendi. Beni sıkıştırıp orta şeritteki araca çarpayım diye uğraştı. Önüme geçti ve sürekli ani frene basmaya başladı. Başka şeride kaçtım. Bu kez de yanıma gelip camı açtı, küfretti. ‘Sağa çek’ dedi. Sağa çektim. Arabasında kamera vardı. Arabadan inince ‘Aklın başında mı senin, ne yapıyorsun’ dedim. ‘Kimin kim olduğunu bilemezsin’ dedi. Yanıma gelip bana yumruk attı, omuzlarıma bastırıp bacak içime tekme attı. Saldırı tekniği kullandı. Bacağımı dizimin altından iki yerden kırdı. Çocuklarım çığlık çığlığa bağırıyordu. Bize dehşeti yaşattı.

‘KARANLIK BİR ADAMA BENZİYOR’

Ben onun kan örneği alınsın ve arabasındaki kamera kaydına el konulsun dedim. Savcılık hiçbirini yapmadı. Belinde silahı vardı. O kadar acımasız ve vahşiydi ki. Yüzde yüz bir şey kullanmıştı. Yanında eşi ve 3 çocuğu varken bunları yaptı. Bilinçli bir şekilde beni sakat bıraktı. Şu an koltuk değnekleriyle yürüyebiliyorum. Her yerden şahısla ilgili bilgi yağıyor şu an. Bayağı karanlık bir adama benziyor. Kullandığı Maserati eşinin üzerine. 30 milyon TL’lik villada yaşıyorlar. Ultralüks otellerde kalıyorlar. Düz bir polis memuru bu kişi. Araştırılması gerekiyor. Hakkında idari soruşturma da sürüyor.”

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MEMURLUKTAN ATILSIN DİYE BAŞVURDU

Avukat Fatih Uzun, Polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na da dilekçe verdi. 2017 yılından itibaren Narkotik ve Kaçakçılık Şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılmasının istendiği dilekçede, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün hakkında birçok adli olaya karıştığı için sanık olarak soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Fatih Uzun polisin mal varlığının MASAK tarafından araştırılmasını ve memurluktan çıkartılmasını da talep etti.