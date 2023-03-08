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‘Masayı devirip sonra oturanlar ilkesiz’

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#Devlet Bahçeli#6'Lı Masa#Meral Akşener
‘Masayı devirip sonra oturanlar ilkesiz’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp, 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır. Bir yıl boyunca oturduğu eğri bacaklı masayı; ‘Kumar masası, şahsi hırsların masası, noter masası, kuyruklu yalanlar masası’ diyerek önce devirip, sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. Zillet düşmüştür, Cumhur İttifakı’nın siyasi alternatifi de kalmamıştır. Tiryaki Hasan Paşa Kanije Kalesi’ni nasıl müdafaa etmişse, aynı şekilde Türkiye’yi hiç kimseye minnet ettirmeyeceğiz. Sinsi bir provokasyon senaryosu körüklenmektedir.”

 

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#Devlet Bahçeli#6'Lı Masa#Meral Akşener

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