Masanın ‘Temel Reis’i devrede... Aday öncesi liderler turu

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat’ta ev sahipliği yapacağı toplantı öncesinde çıktığı liderler turunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışındaki 4 liderle görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerde, adayın masadan olması ve 13 Şubat’taki buluşmada belirlenmesi, kamuoyuna ise daha sonra törenle açıklanması başlıklarında önemli ölçüde uzlaşı sağlandı.

‘AĞABEY’ DİYORLAR

Kulislere, görüşmelerde Kılıçdaroğlu’nun isminin de gündeme geldiği ve itirazla karşılaşmadığı iddiası da yansırken, gözler ise Karamollaoğlu’nın henüz bu konularda işaret vermeyen Akşener ile yarınki randevusuna çevrildi. 6’lı Masa kulislerinde, sürecin bu en kritik dönemecinde, yaşça büyük olması nedeniyle bazı liderlerin “ağabey” diye hitap ettiği Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinin büyük şans olduğu da konuşuluyor. Karamollaoğlu dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi. Partili gençlerin sevgilerini “Temel Reis” sözleriyle ifade ettiği Karamollaoğlu’nun ilk tur görüşmelerinde, adayın masadan olması, 13’ünde belirlenip daha sonra da törenle kamuoyuna ilan edilmesi başlıklarında önemli ölçüde uzlaşı sağlandı.