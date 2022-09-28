Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Masanın noter olma görevi yok

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#6'Lı Masa#Mansur Yavaş
Masanın noter olma görevi yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın cumhurbaşkanı adayı, Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları ve 6’lı masa hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Haberin Devamı

Akşener, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sorularına özetle şu yanıtları verdi:

KAZANACAK ADAY

“Kemal Bey altı kişilik masayı toplayan kişi. ‘Bu altılı masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek’ dedi. O masanın noter alma görevi yok. İki yıldır söylediğimiz ‘kazanacak bir aday.’ Sayın Kılıçdaroğlu’nun İzmir’deki konuşmasını çeşitli şekilde yorumladı herkes. Partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. Çünkü altılı masaya böyle bir mesajın dışarıdan verilmesi hiç doğru değil. Kemal Bey son derece nazik, saygılı bir insan; böyle bir şeyin olması mümkün değil. Adaylığını söyleyebilir, orada bir sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir, başka isimler de gelebilir; orada tartışılır bir karar verilir. Çünkü bu yöntemi isteyen, öneren ve kendini bağlayan Kılıçdaroğlu’dur. Masanın dağılıp dağılmayacağını bilmiyorum.

Haberin Devamı

YAVAŞ VE İMAMOĞLU

Ne Sayın Mansur Yavaş’ın ne Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hakkında olumsuz bir düşünceye sahip değilim. 31 Mart’taki seçimin aklı stratejisi bizden. ‘İttifakla gidelim’ fikrini CHP’ye götüren biziz. Sayın İmamoğlu’nun aday olmasını sağlayan ben değilim ama şahıs olarak çok çalıştım. Sayın Yavaş’ın aday olması için de gayret gösterdik. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri ile ilgili yolsuzluk üzerinden ortaya çıkarılmış bir durum yok. Aday olmaları ile ilgili de bir problemim yok. Bir yıl evvel bu iki arkadaşımızın ismi önde gidiyordu. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar. Buradaki amaç kazanmak. Biz masaya bir aday getirebiliriz. CHP’li de olabilir. Hiç sakıncası yok. Kazanmak önemli.

BORCUMUZU ÖDEDİK

Sayın Kılıçdaroğlu’na bizim borcumuz yok. Eğer bir borç varsa onu 31 Mart’ta ödedik; hatta alacaklı hale geldik. CHP’ye gece gidip 15 milletvekilini istedim. Sayın Kılıçdaroğlu’na ölünceye kadar teşekkür edeceğim. Bu başka bir şey.

Bizim HDP ile olan ilişkimiz net ortada. Onların da bizle ilgili tavırları ortada. Birbirine karşı en dürüst siyasi partiyiz. Bu ülkede Tayyip Bey ile bugünkü şartlarda yan yana gelecek sıralamada en son şahıs benimdir. Başbakan yardımcılığını reddetmiş adamım. Evim basıldı. Her gün bir hakaretle karşılaşıyorum. Böyle bir sisteme niye tahammül ediyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#6'Lı Masa#Mansur Yavaş

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca