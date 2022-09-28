Masanın noter olma görevi yok

Haberin Devamı

Akşener, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sorularına özetle şu yanıtları verdi:

KAZANACAK ADAY

“Kemal Bey altı kişilik masayı toplayan kişi. ‘Bu altılı masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek’ dedi. O masanın noter alma görevi yok. İki yıldır söylediğimiz ‘kazanacak bir aday.’ Sayın Kılıçdaroğlu’nun İzmir’deki konuşmasını çeşitli şekilde yorumladı herkes. Partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. Çünkü altılı masaya böyle bir mesajın dışarıdan verilmesi hiç doğru değil. Kemal Bey son derece nazik, saygılı bir insan; böyle bir şeyin olması mümkün değil. Adaylığını söyleyebilir, orada bir sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir, başka isimler de gelebilir; orada tartışılır bir karar verilir. Çünkü bu yöntemi isteyen, öneren ve kendini bağlayan Kılıçdaroğlu’dur. Masanın dağılıp dağılmayacağını bilmiyorum.

Haberin Devamı

YAVAŞ VE İMAMOĞLU

Ne Sayın Mansur Yavaş’ın ne Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hakkında olumsuz bir düşünceye sahip değilim. 31 Mart’taki seçimin aklı stratejisi bizden. ‘İttifakla gidelim’ fikrini CHP’ye götüren biziz. Sayın İmamoğlu’nun aday olmasını sağlayan ben değilim ama şahıs olarak çok çalıştım. Sayın Yavaş’ın aday olması için de gayret gösterdik. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri ile ilgili yolsuzluk üzerinden ortaya çıkarılmış bir durum yok. Aday olmaları ile ilgili de bir problemim yok. Bir yıl evvel bu iki arkadaşımızın ismi önde gidiyordu. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar. Buradaki amaç kazanmak. Biz masaya bir aday getirebiliriz. CHP’li de olabilir. Hiç sakıncası yok. Kazanmak önemli.

BORCUMUZU ÖDEDİK

Sayın Kılıçdaroğlu’na bizim borcumuz yok. Eğer bir borç varsa onu 31 Mart’ta ödedik; hatta alacaklı hale geldik. CHP’ye gece gidip 15 milletvekilini istedim. Sayın Kılıçdaroğlu’na ölünceye kadar teşekkür edeceğim. Bu başka bir şey.

Bizim HDP ile olan ilişkimiz net ortada. Onların da bizle ilgili tavırları ortada. Birbirine karşı en dürüst siyasi partiyiz. Bu ülkede Tayyip Bey ile bugünkü şartlarda yan yana gelecek sıralamada en son şahıs benimdir. Başbakan yardımcılığını reddetmiş adamım. Evim basıldı. Her gün bir hakaretle karşılaşıyorum. Böyle bir sisteme niye tahammül ediyorum.”