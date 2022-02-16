‘Masanın gizli ayağı HDP’

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini gecikmeksizin kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı ihtimam ve iradeyi göstermemişlerdir. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır. Stokçuların üzerine gidilmelidir. Dünden (pazartesi) itibaren, etten peynire varıncaya kadar temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır. Devlet üzerine düşeni yapmış, sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Fiyat etiketlerini vatandaşlarımız lehine düzeltmeyenler hakkında gerekli adli ve idari takibat yapılmalı, en ağır cezalar uygulanmalıdır.

BİR SİYASİ DAĞILMA İÇİNDELER

Bunların işi gücü toplanıp toplanıp dağılmak, masa etrafında ömür tüketmektir. Bildikleri bir şey yok, cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok. Zorlaya zorlaya altı sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular. Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program üretme becerisinden mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Eskiye dönme niyeti bir reform değil, revizyonist bir mantığın çıpasıdır.

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ALTISINI TOPLASANIZ BİR ETMEZ

Zillet ittifakı havlu atmıştır. Boş yere zaman tüketmiştir. 5.5 saatlik bir görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur. Henüz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e nasıl geçeceklerinin planlamasını dahi yapamamışlardır. Mutabakat metnini de 28 Şubat 2022 tarihinde açıklayacaklarmış. 28 Şubat’a gün vermesi elbette tesadüfi değildir, su aka aka yatağını bulmuş. Bizim masamız yuvarlak değil, köşelidir. Bunların altısını toplasınız bir etmez, ama bizim Cumhur duruşumuz dünyaya en güçlü cevaptır.

YUVARLAK MASA OLUNCA AYAK BİR

(Yuvarlık masa görüşmesine ilişkin ‘6’lı ganyan’ benzetmesi yaptığı bir karikatürü göstererek) Masa dikdörtgen, kare olsaydı dört ayağı olurdu. Ama yuvarlak masa olunca ayak bir. O da gizli ayak. Yani HDP. Şu hale bakın. Şurada altılı ganyan. Ortada HDP. Yanında Avrupa Konseyi. ABD ve AB. Hazırladıkları bir sayfalık metnin içerisinde de bunların normlarına kalacaklarmış. Bunların normları hangileri, birleştikleri yer HDP. Kullandıkları yer altılı ganyan. İmralı canisinin demokratik cumhuriyet uydurması, bunların elinde demokratik Türkiye olarak formüle edilmiştir.”

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ELEKTRİK DAĞITIMINI DEVLET YAPMALIDIR

Bahçeli konuşmasında elektrik ve doğalgaz faturalarına da değindi:

“Yüksek elektrik ve doğalgaz faturaları ile artan gıda fiyatlarının insanımızın ısınmalarına ve beslenmelerine ket vurmasına sessiz duramayız. Makul sızlanmalara, haklı taleplere kulak verilmelidir. Bilhassa elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Denetim yetkisi TEDAŞ’a tekraren verilmeli. Dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına da müsaade edilmemelidir. Dağıtımının devlet eliyle, perakende elektrik faaliyetlerinin de özel sektör kanalıyla yapılması, ilaveten elektriğin üzerindeki vergi yükünün azaltılması maruz kaldığımız sorunları hafifletecektir.CHP Genel Başkanı’nın ‘fatura ödemeyeceğim’ sözü yasadışı bir eylemin mahsulüdür. Ödemezse, elektriği derhal kesilmelidir. Elbette karanlıkta kalması arzu etmeyeceğimiz bir durumdur. 81 il teşkilatımıza Kılıçdaroğlu’na birer kandil göndermelerinin talimatını vermiştim.”

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KARİKATÜRLÜ TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuştu. Daha önceki konuşmalarında sadeliği tercih eden ve kürsüde belge veya fotoğraf göstermeyen Bahçeli, bu tutumunu gösterdiği karikatürle bozdu. Bahçeli, 6 parti liderinin yuvarlak masa toplantısını eleştirirken, bir karikatür göstererek tepkisini çizimdeki detayları anlatarak dile getirdi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)