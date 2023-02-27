Masal’ın bizden bir isteği var

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Çiftin 7 yaşındaki çocukları Masal, okulundan uzak kaldı. Vakit geçirmek için istediği kalem, boya, oyuncak gibi ihtiyaçları için de mektup yazdı. Kendilerini ziyaret edenlere bu mektupları veren Masal, “Boyama yapmak, oyuncaklarla da oynamak istiyorum. Çadırda günüm bazen iyi, bazen kötü geçiyor. Okula gitmek istiyorum ama okullar yok. Hayvan doktoru olmak istiyorum çünkü hayvanları çok seviyorum” dedi.

‘ÇADIR HAYATI ONUN İÇİN DAHA ZOR’

Masal’ın annesi Nurhan Cülhacı, “Masal çok renkli bir çocuk, okumayı çok seviyor. Okulunu da çok seviyor, ayrı kalmak onun için ağır oldu. Burada sıkılıyor. Genelde kalem silgi, açacak, boya, boyama defterlerini istiyor. Masal için çadır hayatı daha zor çünkü öğretmenini, arkadaşlarını, okulunu çok özlüyor. Korkusu çok büyük, ‘Ölürsem annemle orada tekrar karşılaşır mıyım?’ diye soruyor. Elimizden geldiğince onu olumlu anlamda desteklemeye çalışıyoruz” diye konuştu.