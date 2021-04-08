Masal yeniden doğacak

Masal, Dortmund’da yaşayan Akçay ailesinin en küçük kızları. 2019 Ekim ayında dünyaya geldi. Ocak ayında ise Masal’a, tüm aileyi şoka sokan üzücü teşhis kondu. Alman Kemik İliği Bankası Derneği (DKMS), Masal için çağrı yaparak uygun donör bulunması için kampanya başlattı. Bu süre içinde küçük kıza kemoterapi uygulanmaya başlandı. Doktorlar mayısa kadar donör bulunması gerektiğini belirtirken güzel haber önceki gün geldi.

15 yaşındaki abi Nihat, müjdeli haberle havalara uçtu.

BEBEĞİM KURTULACAK

Çocuğuna uygun donör bulunduğu haberini alınca gözyaşlarına boğulan anne Zilfi Akçay, “Bizim için Masal bugün doğmuş gibi. Hastalığını öğrendiğimizde sanki dünya yıkılmış da altında kalmışız gibi hissetmiştik. Bütün kalbimle inanıyorum ki bebeğim kurtulacak. Kızım diğer annelere de umut olsun. Hemen pes etmesinler. Masal sayesinde birçok kişi DKMS’ye kayıt oldu. Belki onun sayesinde başka insanlara da uygun ilik bulunmuş olabilir” dedi. Zilfi Akçay, DKMS yönetmeliği gereği uygun donörün kim olduğunu iki yıl boyunca öğrenemeyeceklerini söyledi.

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