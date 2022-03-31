Masal Şehri’ne hoş geldiniz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın masal şehri Hive’de coşkuyla karşılandı. Daha önce Özbekistan’a resmi ziyaretlerde bulunan Erdoğan, Hive’ye ilk kez geldiğini ifade etti. Erdoğan, Taşkent’teki resmi temaslarının ardından havayoluyla Urgenç’e geçti. Urgenç Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva karayoluyla Hive’ye geldi. Urgenç’i Hive’ye bağlayan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken yolların tamamı Türk ve Özbekistan bayraklarıyla süslendi. Birçok yere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyeti anlatan afişler asıldı.

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TARİHİ ŞEHİR HİVE

Hive, Özbekistan’daki en önemli tarihi şehirlerden biri. Yüzlerce yıllık geçmişin izlerini halen taşıyan şehir, özgün mimarisi ile dikkat çekiyor. Özbekistan deyince akla Semerkant ve Buhara gelse de Hive’nin otantiklik ve güzellik bakımından bu şehirlerden aşağı kalır yanı yok. 2020 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Hive çöl kumlarıyla inşa edilmiş masalsı bir vaha gibi görünüyor. İlk kez bir yabancı devlet başkanının böyle bir törenle ağırlandığı İçan Kalesi vaktiyle 100’den fazla medreseye ev sahipliği yapmış tarihi bir yapı. İçan Kalesi’ni gezen, tarihi eserleri inceleyen Erdoğan, biz gazetecilerle yaptığı görüşmede, gördüklerinden etkilendiğini söyledi. Erdoğan, “Hive şehrini tanımak ayrı bir zenginlik” diye konuştu.

Erdoğan Mirziyoyev’e “elektriği alır” diyerek kehribar tespih hediye etti. İki lider arasındaki samimi diyalog kameralara yansıdı.

DOSTLUK VURGUSU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın iki günlük seyahatinde Türkiye ve Özbekistan kardeşlik ve dostluk vurgusu yaptı. Türkiye ve Özbekistan’ın ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttiği vurgulandı. Türkiye’nin Özbekistan’ı ilk tanıyan ülke olduğu hatırlatılırken, Türkiye’nin Özbekistan’da attığı ilk adımlara “stratejik ortaklık” ile yeni bir halka daha eklendiği ifade edildi. Bu kapsamda iki ülke arasında imzalanan 10 anlaşmanın önemi de vurgulandı.