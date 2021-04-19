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Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Masal gibi başladı, kâbusla sona erdi… Yüreğimiz yandı

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Masal gibi başladı, kâbusla sona erdi… Yüreğimiz yandı

Zonguldak’ta 2015 yılında dünya evine giren çiftin evliliklerinin altıncı yılında Gülhan Baruönü Sancı(31) tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Sancı’nın hamileliğinin 5. ayında koronavirüse yakalanması sonucu bebeği alındı. Genç kadın ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesinde tuğla fabrikasında çalışan Kemal Sancı ile 2015 yılında evlenen Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı. 5 aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti.

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Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, tedavisi sırasında sonlandırıldı. Gülhan Baruönü Sancı ise gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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