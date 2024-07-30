Masal değil gerçektir

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CHP’li Namık Tan’ın Mavi Vatan’a ‘mavi masal’ demesine ilişkin tartışmalar üzerine gündem dışı söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar özetle şunları söyledi:

BÜYÜK BİR GAFLET

“Mavi Vatan masal değildir. Uzaktan yakından birçok devletin içeri denizlerimizdeki imkân ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA’larımız, SİHA’larımız, TCG Anadolu’muz ve diğer Türk savunma sanayi ürünlerimiz gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir. Devletimizin askeriyle, siviliyle, her türlü kahramanlık ve fedakârlığı göstererek hak ve menfaatlerimizi korumasını da masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca Dışişleri’nde görev yapmış bir milletvekillimiz tarafından dile getirilmesi ise gerçekten akıllara ziyan ki, ben birçok CHP’li milletvekili arkadaşlarımızın da bizlerle aynı görüşleri paylaştığına inanıyorum.”

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ÖZÜR DİLEMELİ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Namık Tan’ın açıklamaları ile ilgili olarak “Doğrudan Mavi Vatan kavramının omurgasına saldıran bir konuşmadır. Dolayısıyla metnin tamamı son derece kötü bir dış politika yaklaşımı, son derece yanlış bir Türk dış politika yaklaşımı ve Türkiye’nin milli tezlerine karşı esasında başka devletlerin tezlerinin yanında hizalanan bir siyasi yaklaşım.Bugüne kadar bu kavramlar için, Türkiye’nin hak ve menfaatleri için, Mavi Vatan için, sınır ötesi harekatlar için emek verenlerden ve milletimizden özür dilemesi gerekiyor” diye konuştu.