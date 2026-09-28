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MASAK'ta FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

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#FETÖ Skandalı#MASAK Soruşturması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MASAKta FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 17:33

Siyasal veya Askeri Casusluk soruşturmasında, MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanması tespit edildi. Sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının sorgulandığı belirlenirken, gözaltına alınan eski başkanın da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Siyasal veya Askeri Casusluk' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yapıldı.

İncelemelerde 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler yapıldı. Bu kişilerin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi.

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EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulundu. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.

MASAKta FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, bugün İstanbul merkezli olarak Ankara’da da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Daire Başkan yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke, Zehra yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

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ESKİ MASAK BAŞKANI DAHİL 3 TUTUKLAMA

İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ESKİ MASAK BAŞKANLARI İFADE VERDİ

Öte yandan, 2009-2014 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaptan, 2014-2016 yılları arasında MASAK Başkanlığı görevi yapan İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 yılları arasında MASAK Başkanlığı yapan Osman Dereli’nin de ifadeleri alındı.

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#FETÖ Skandalı#MASAK Soruşturması#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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